Bologna | domani tutti presenti ai funerali di Mihajlovic per l’ultimo saluto all’allenatore

(Di domenica 18 dicembre 2022)si terranno ia Roma di Sinisae tutta la delegazione delpartirà per la Capitale persi terranno ia Roma di Sinisae tutta la delegazione delpartirà per la Capitale per. Staff e giocatorial completo e potrebbe arrivare anche Saputo con un volo speciale. Un legame indissolubile che resterà per sempre vivo nel ricordo e nel cuore della squadra e dei ragazzi che hanno avuto l’onore di essere allenati dal serbo. Diventato ex allenatore dopo l’esonero la sensazione è che per...

Tuttobolognaweb

si terranno i funerali a Roma di Sinisa Mihajlovic e tutta la delegazione delpartirà per la Capitale per l'ultimo saluto all'allenatoresi terranno i funerali a Roma di Sinisa Mihajlovic e tutta la delegazione delpartirà per la Capitale per l'ultimo ...... in queste ore in cui è rimasta aperta la camera ardente a Roma, prima dei funerali di, ... fino al 6 settembre scorso allenatore dele morto in una clinica di Roma a 53 anni , si ... Cor Sport – Domani Bologna unito nel ricordo di Sinisa Domenica 18 dicembre, in occasione della 12^ giornata del campionato LBF tra la Virtus Segafredo Bologna femminile e Dinamo Sassari, la partita verrà disputata sul ...Continuità e consapevolezza. Continuità, di rendimento e di risultati. Consapevolezza, che se la Tassi Group ripeterà le ultime prestazioni, beh, certamente potrà dire ...