Blitz anarchici nella notte | devastate vetrine e bancomat

A Roma è avvenuto un blitz anarchici nella notte, con bancomat e vetrate rotte e cassonetti incendiati. Le azioni vandaliche si sono concentrate nella zona tra San Giovanni e il Tuscolano. Vergate anche scritte in favore di Alfredo Cospito, in carcere al 41 bis e da circa due mesi in sciopero della fame.