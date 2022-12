Biathlon | risultati e classifica mass start maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022 | Dale guida un dominio norvegese | Giacomel 13esimo

FondoItalia.it

Le gare disi disputano al Centro Fondo Rabbi e nella categoria Ragazzi fem - minile si è imposta la cuneese Cloe Giordano dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, compiendo i 4 giri del ...Ci sarà inoltre l'IBU Cup di. OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali : tutti idelle gare di oggi, domenica 18 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ... Biathlon - Coppa Italia Fiocchi, i risultati della seconda sprint in Val ... La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo l'inseguimento di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...