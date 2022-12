Berlusconi si dilunga e il pubblico di Fratelli d’Italia lo fischia | VIDEO

(Di domenica 18 dicembre 2022) All’interno della maggioranza di Governo è stato forte l’imbarazzo quando, durante la trasmissione delmessaggio di Silvioalla festa per i dieci anni dia Piazza del Popolo, i militanti meloniani hanno cominciato a mugugnare e are all’indirizzo del leader di Forza Italia a causa dell’eccessiva lunghezza del suo discorso. L’intervento del Cav, tra l’altro, è stato mostrato proprio prima di quello (attesissimo) di Giorgia Meloni, tanto che ila un certo punto ha cominciato a intonare un eloquente “vogliamo Giorgia! Vogliamo Giorgia!”. I fischi della piazza di FdI a Silvio, Meloni interviene: “Siete un po’ indisciplinati” All’inizio ildi Giorgia Meloni sembrava apprezzare il ...

Sfiorato l'incidente diplomatico alla festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia tra il partito di Giorgia Meloni e Forza Italia. Durante il videomessaggio di Silvioalla convention, i militanti meloniani hanno cominciato a mugugnare, qualcuno addirittura a fischiare, stanco per la lunghezza dell'intervento dell'ex premier che doveva precedere quello ...Decisamente i tempi cambiano ed al decennale di FdI Silviosicon la piazza che lo fischia e disapprova . Durante l'intervento infatti con il quale il fondatore di Forza Italia stava parlando in video collegamento partono le grida 'vogliamo ... Fischi a Berlusconi che si dilunga, incidente sfiorato alla festa FdI ... Un episodio che segnala in maniera netta come siano cambiati i rapporti di forza: al decennale di FdI Berlusconi si dilunga e la piazza lo fischia ...Sfiorato l’incidente diplomatico alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia tra il partito di Giorgia Meloni e Forza Italia. Durante il videomessaggio di Silvio Berlusconi alla convention, i milita ...