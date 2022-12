Berlusconi punta il dito contro il Governo | cosa voleva

Leggi su quifinanza

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilguidato dalla premier Giorgia Meloni è nato grazie alla stretta alleanza tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia che ha permesso alla coalizione di centrodestra di vincere le elezioni lo scorso settembre. Un successo senza discussione per la destra che già da mesi era d’accordo sulle mosse da mettere in campo in caso di successo: Palazzo Chigi sarebbe andato al leader della forza politica che tra i tre avrebbe ottenuto il maggior numero di voti alle urne. In tal senso ha quindi potuto sorridere Giorgia Meloni che però, in sede di formazione di, ha dovuto fare i conti con le richieste delle altre due forze politiche in campo. Non due personaggi di poco conto, con Salvini e Silvioche hanno avanzato pretese e hanno fatto tirare per le lunghe, anche se non troppo, le discussioni fino a ottobre quando, ...