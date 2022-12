Belen | “La vittoria del Mondiale è un sogno | ho sentito Maradona vicino”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 dicembre 2022) Quante emozioni in un solo pomeriggio, che solo il calcio può regalare. Dopo 36 anni, da un mancino ad un altro, da un numero 10 ad un altro, l’Argentina sale sul gradino più alto laureandosi Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia. Il protagonista indiscusso, che ha marcato con un segno ancor più indelebile il proprio nome nella storia di questo sport, è sicuramente Lionel Messi. Dopo varie delusioni, tantissime critiche, addii precoci alla Nazionale spenti sul nascere, è arrivato finalmente il suo momento, come in uno di quei film con il lieto fine. Il talento di Rosario, con la coppa alzata al cielo quest’oggi, può aver spento definitivamente il dibattito che non ha mai trovato risposta sul confronto tra lui e Diego Armando. Entrambi mancini, entrambi estremamente talentuosi ed entrambi trascinatori dell’Albiceleste campione ...