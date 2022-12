Bari | nodo ferroviario sud | Consiglio di Stato | accolto ricorso Ripartono i lavori Dopo la sentenza del Tar

(Di domenica 18 dicembre 2022) Non ci sono violazioni a vincoli ambientali. Ildihaildelle Ferrovie delloe, ribaltando unadel Tar risalente al mese scorso, ha praticamente dato il via libera alla ripresa dei. Si tratta dela sud di. L'articolosud:di ladel Tar proviene da Noi Notizie..

La Gazzetta del Mezzogiorno

Tra le delimitazioni che costellano lama San Giorgio per segnalare il cantiere delferroviario s'intravedono dei passaggi. I lunghi fasci arancioni che indicano il tracciato a volte s'interrompono. Per farci passare le pecore di Vincenzo, il pastore che vive proprio a ridosso ...Sul fronte delle spese, i principali interventi già finanziati con Pnnr e Pnc riguardano:verde della stazione centrale di(96,6 mln), rigenerazione urbana dei quartieri San Pio e Santa ... Nodo ferroviario Bari, Amati: «Bene decisione Consiglio di Stato» BARI - “Il decreto cautelare del Consiglio di Stato sul nodo ferroviario di Bari chiarisce generalmente l’assenza di rischi ambientali e quindi motivi per bloccare i lavori. A tutto concedere si tratt ...Per la seconda volta consecutiva il Consiglio di Stato “sconfessa” il Tar Puglia e fa ripartire il cantiere Nodo ferroviario Sud a Bari, quello delle polemiche che ha visto ...