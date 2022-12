Bardo | la spiegazione del finale del film di Alejandro Gonzales Iñárritu

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022)è l’ultimo e più personaledel regista premio Oscar. In questa sua ultima opera il regista racconta una storia di finzione che però ripercorre il suo personale percorso di vita: abbiamo un regista messicano – Silverio, interpretato da Daniel Giménez Cacho – che ha lasciato il suo paese natio per trasferirsi negli Stati Uniti. In occasione di un premio ricevuto tornerà in patria e il viaggio lo porterà a rivivere diversi traumi del suo passato che, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di, si mescolano in un flusso continuo con la realtà che sta vivendo. Passato, presente, sogno e realtà diventano un tutt’uno in questo, in un susseguirsi di scene dall’indiscutibile bellezza formale ma al contempo dalla grande ...