Barbara D’Urso | il mistero dei saluti speciali Lei chiarisce | «Prima che parta un gossip…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha mandato un caloroso arrivederci al pubblico di Pomeriggio 5 durante l’ultima puntata del programma, andata in onda il 16 dicembre. Come consuetudine, la conduttrice ha concluso, emozionata, con la sua frase distintiva: «Il mio cuore è dei miei figli e subito dopo vostro», questa volta però ha aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato. Cosa è successo «Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona e poi vostro», ha dettocon la voce spezzata dall’emozione. L’identità di questa misteriosa persona che ha rubato il cuore della conduttrice napoletana non è stata rivelata, ma sui social molti utenti credano si riferisca al nipotino, probabilmente appena nato. La notizia di un nipotino in arrivo era stata rivelata in tempi non sospetti da Dagospia. Tuttavia, la buona ...