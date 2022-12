Bagnaia | ' Nel 2023 occhio a Oliveira | è fortissimo' - FormulaPassion it

FormulaPassion.it

Il pilota della Ducati ha lottato con il portoghese sia in Moto3 che in Moto2, categoria quest'ultima nella quale i due si sono a lungo misurati2018 conche è riuscito ad avere la meglio ......Luca Cena hanno organizzato per celebrare al meglio il pilota chivassese Francesco "Pecco", ...programma dell'evento è previsto un intervento del sindaco Claudio Castello, che ringrazierà il ... Bagnaia: "Nel 2023 occhio a Oliveira, è fortissimo" Il campione del mondo in carica della MotoGP conosce molto bene il pilota portoghese avendo duellato con lui anche in Moto3 e in Moto2 ...Bastianini e Bagnaia amici e rivali nella stagione MotoGP 2023. Collaborazione per l'evoluzione della Ducati GP23, ma in pista niente sconti.