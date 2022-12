Assemblea di Confagricoltura Avellino | Frattolillo riconfermato presidente

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAquilonia (Av) – Presieduta dalAngelo, si è celebrata ad Aquilonia l’Provinciale didi fine anno per l’approvazione dei consuntivi 2020-2021 e del previsionale 2023. L’ha anche provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio. I delegati eletti nelle Assemblee territoriali hanno provveduto ad approvare all’unanimità i documenti finanziari esposti dal. Di seguito, ilAngelo, nella sua relazione di base, ha analizzato l’anno appena trascorso e i lusinghieri risultati raggiunti dall’Organizzazione, soprattutto in termini di radicamento e crescita sul ...

Italia Informa

Lo ha affermato con forza il presidente di, Massimiliano Giansanti, durante i lavori dell'della Confederazione svoltasi a Roma. Il presidente della più rappresentativa ...... sarebbe quello di una veloce realizzazione di una politica agricola così impostata e di fatto promessa da diversi rappresentanti istituzionali intervenuti all'nazionale di... Assemblea Confagricoltura: necessaria strategia per filiera ... PORDENONE - «Investire di più per il Made in Italy, altrimenti si perde in competitività. Occorre destinare più risorse alle misure in grado di sostenere la crescita ..."Veniamo da mesi difficilissimi per il settore, Pnrr treno da non perdere". Presenti l’assessore regionale Saccardi e la senatrice Petrucci Bolgheri: Marco Neri è stato riconfermato presidente di Conf ...