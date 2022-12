Assegno Unico e Bonus Nido 2023 si fondono insieme | cifre fortissime | famiglie felici | serve ISEE

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il governo Meloni intende spingere gli italiani a tornare a fare figli. Proprio per questo arriva una ricca novità sul maxi aiuto alledel. Questo maxi aiuto ingloba il nuovopotenziato e il nuovo. Cerchiamo di capire questa ricca novità./ I Love TradingCome sappiamo ormai da tanti anni leitaliane fanno sempre meno figli. Su questo sito già prima che arrivasse il governo Meloni abbiamo sottolineato con forza come in un paese con uno stato sociale praticamente assente come il nostro, non deve stupire che lenon abbiano il coraggio di fare i figli. Aiuti più forti alleInfatti ...

Corriere della Sera

... l'sulle pensioni minime è giunto alla soglia dei 600 euro ( qui invece vi abbiamo parlato dell'e di cosa fare nel 2023 ). Lo standard, che sembra ormai alle visite, sarà ...Nella Legge di Bilancio 2023 è previsto anche il potenziamento dell'universale. Il governo, infatti, valuta un rafforzamento per categorie specifiche. Si prevede, in sintesi, per il 2023 un aumento degli importi del 50% per ciascun figlio con meno di un ... Assegno Unico, più soldi solo per una famiglia su 20: come cambiano gli importi Pubblicata l'ordinanza anti folla della Polizia locale in vista del tradizionale spettacolo pirotecnico in programma il 31 dicembre nel bacino di San Marco ...Le Ong preparano un "regalo" di Natale al governo italiano. Mentre il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sta mettendo a ...