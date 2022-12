Asia | cosa c' è da riprovare a Milano | capitale d' Oriente

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 dicembre 2022) Come scegliere un ristorantetico al di là delle mode del momento? Cercando nella lista giusta: che si rinnova di continuo, come gli ingredienti più googlati nell'anno che verrà. Presto diventeremo amici delle bacche di yaupon, dell'alga kelp e dell'olio di avocado. Ma intanto godiamoci lo shokupan e la Robata. Katsusanderia, il take away che non c’era Yoji Tokuyoshi non si ferma: dopo quasi un decennio come sous chef di Massimo Bottura all’Osteria Francescana, dopo la stella Michelin presa per lo Tokuyoshi (ora chiuso) e dopo la ripartenza in pandemia con la Bent?teca, il cuoco giapponese ha appena lanciato il suo nuovo progetto e ne ha già un altro in partenza. Iniziamo dal primo, la Katsusanderia di via Bonvesin de la Riva 3: attitudine in cucina e materie prime sono le stesse della Bent?teca (compreso il tonno che Tanaka Hajime pesca in Algarve per lui) ma la ...