Ascolti TV | Sabato 17 dicembre 2022 Ballando 26 1% strapazza il GF Vip 16 3% Al pomeriggio Croazia-Marocco al 39 5%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 18 dicembre 2022) Milly Carlucci -con le StelleNella serata di ieri,17, su Rai1con le Stelle, in onda dalle 21:20 alle 1:35, ha conquistato 3.465.000 spettatori pari al 26.1% di share (Tutti in Pista, dalla 20:49 alle 21:15, a 4.178.000 e il 22.5%). Su Canale5 Grande Fratello Vip, dalle 21:35 alle 1:34, ha raccolto davanti al video 2.104.000 spettatori con uno share del 16.3% (Night a 901.000 e il 21.9%). Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 897.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Il Grinch ha intrattenuto 1.100.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai3 Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre sigla 462.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Colpevole d’innocenza totalizza un a.m. di 880.000 spettatori (5.3%). Su La7 la novità Libri in Onda ha registrato ...