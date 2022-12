Argentina | Scaloni | «Se mio padre potesse vedermi…»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tutta la gioia di Lionel, CT dell’, al termine della finale del Mondiale contro la Francia Lionelha parlato ai microfoni di Rai Sport. Il CT dell’ha espresso tutta la propria gioia per il successo ottenuto contro la Francia. PAROLE – «Sono grato del supporto della mia famiglia. Se miovedermi, e penso che lo stia facendo… Lui e mia madre mi hanno insegnato a non arrendermi mai, in nessuna circostanza. Anche quando non si vince è importante aver dato tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Liberoquotidiano.it

A molti è sembrato quasi che l'ha cambiato inno nazionale. Così non è. Il motivo per cui i tifosi hanno intonato un'altra melodia è dato da una precisa scelta dell'allenatore: far ...Allena l'dal 2018: con lui gli albicelesti vincono la Copa América nel 2021 e la Coppa dei Campioni CONMEBOL - UEFA 2022, battendo l'Italia 3 - 0, e poi il Mondiale di Qatar contro la ... Argentina-Francia, Scaloni fuori controllo: crollo emotivo prima del match L’Atalanta, attraverso i social, si è complimentata con i suoi tre ex per la conquista del Mondiale L’Argentina è campione del Mondo e con lei esultano Gomez, Romero e il tecnico Scaloni, tutti e tre ...Messi accarezza la Coppa, la bacia, viene rivestito di una mantella regale e poi finalmente solleva il trofeo, accanto a un Dybala (suo uno dei rigori ...