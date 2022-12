Argentina | Paredes | “Emozione indescrivibile | nemmeno nei miei sogni più belli ci speravo”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Neanche neipiùho pensato a questo. Le persone sono felici, noi siamo felici. Non ci sono parole per descriverlo. Si tratta di un percorso durato più di quattro anni e lo dicono tutti i ragazzi che hanno fatto parte di questo gruppo. Siamo felici, abbiamo lavorato duramente per ottenere questo risultato”. Così Leandro, ai microfoni del Clarin, ha commentato la vittoria dell’nella finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia. Protagonista assoluto, insieme a Lionel Messi, è stato certamente il portiere Emiliano Martinez, che ha prima compiuto un miracolo su Kolo Muani nel secondo tempo supplementare, prima di parare anche due rigori nella lotteria che ha assegnato il trofeo: “Era destino soffrire, ma quello che ho sempre sognato era vincere un Mondiale e ora ...