Argentina | Messi | «Si è fatta aspettare | ma la coppa è bellissima»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le parole di Lionel, miglior giocatore del Mondiale, al termine della finale trae Francia Lionelha parlato ai canali ufficiali dell’dopo il successo nella finale del Mondiale contro la Francia. PAROLE– «È pazzesco che sia andata così. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo il presentimento che sarebbe andata così. Ora c’è da godersela. Si èdesiderare, ma alla fine è arrivata. Guardate cos’è questa, è. Abbiamo sofferto molto, ma ce l’abbiamo. Non vediamo l’ora di essere inper vedere quanta festa ci sarà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

L'torna a vincere un Mondiale dopo 36 anni, e a festeggiare con il popolo argentino c'è anche quello napoletano: a Napoli è esplosa la gioia per il trionfo iridato ...: "Era quello che ancora mi mancava" ., Scaloni si prende la sua rivincita ., l'eroe Emiliano Martinez: Ci hanno fatto due tiri di m.a ., tutta la gioia ... Messi ce l'ha fatta: Argentina campione del Mondo! Francia sconfitta ai rigori L'Argentina è partita malissimo, poi è arrivata in finale come nel 1990 dopo ko col Camerun". Sui singoli, Chiariello ha aggiunto: "Messi o Mbappé, chi è il più forte del pianeta Il secondo è di ...Leo trascina l'Argentina al titolo mondiale 36 anni dopo Maradona e raggiunge il Pibe de Oro nell'olimpo degli immortali. Ora può dire davvero di essere il numero uno ...