(Di domenica 18 dicembre 2022) Come il «po-popopo-po-po-po» dei tifosi italiani nel 2006, anche la Selecciòn ha il suo coro: è ispirato alla canzone «Para no verte mas» del gruppo ska La mosca tse-tse

Corriere della Sera

E' arrivato il giorno della finale del Mondiale. L'sfida la Francia. Per caricarsi ancor di più per l'ultimo atto di Qatar 2022 c'è la ... Po Po Po è diventato ildei tifosi azzurri....diventata un, Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar ("Ragazzi, ora abbiamo di nuovo le nostre speranze"), di La Mosca. Che è tutto un programma: inizia dicendo "Sono nato in, ... Argentina, il tormentone «muchachos» ai Mondiali, dedicato a Messi e Maradona Cresce l'attesa per la finale dei Mondiali Argentina-Francia tra i tifosi argentini, che dopo la sbandierata a piazza Dante hanno invaso anche le strade e la metropolitana di Napoli, il tutto accompag ...Thiago, il primogenito, ha scritto un messaggio in cui cita la canzone che ha accompagnato la nazionale in questi Mondiali ...