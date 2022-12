Argentina-Francia | quanto vale vincere i Mondiali

La Gazzetta dello Sport

Alle 16 al Lusail Stadium la finale del Mondiale in Qatar tra. I temi della partitissima analizzati dal inviato a Doha Luigi ...Una trasalirà sul tetto del mondo aggiudicandosi il trofeo per nazionali più ambito. La sfida propone numerosi spunti ma sarà prima di tutto il duello tra i numeri 10, Kylian ... Argentina-Francia è il giorno: tutto sulla Coppa che scotta Questa domenica, evitate di prendere impegni, evitate i pranzi in famiglia con successiva siesta. Alle 16 si gioca la finale dei Mondiali in Qatar. Tra ...Nella finalissima di Qatar 2022, 'Les Bleus' andranno a caccia del secondo titolo consecutivo dopo Russia 2018, cosa che non si verifica dal ...