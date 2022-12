Argentina-Francia | Montiel segna il rigore decisivo VIDEO

La Gazzetta dello Sport

18.57 Qatar,campione del mondocampione del mondo,battuta ai rigori 7 - 5 (3 - 3). Albiceleste padrona del campo per quasi 80'. Segna Messi su rigore (23'), raddoppia Di Maria (36'). Lanon sembra in ...Lionel Messi, capitano dell'alla sua prima vittoria Mondiale Cospicuo anche il premio riservato alla seconda classificata, ovvero la: 30 milioni finiranno nelle casse della ... Argentina-Francia 7-5 ai rigori | La finale dei Mondiali in diretta Primo tempo L’Argentina fa la partita, con la Francia che prova a reagire in contropiede. Ma la sensazione netta è che i sudamericani siano altra cosa rispetto ai campioni del mondo in carica. Uno ...L'Argentina fa accademia, non pervenuta la Francia: lo specchio della serata storta è un'incomprensione che regala agli avversari una rimessa laterale, 'punita' dai tifosi biancocelesti con assordanti ...