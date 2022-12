Argentina-Francia | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

la Repubblica

La finalissima dei Mondiali 2022 di calcio si giocherà al Lusail Iconic Stadium di Lusail, in Qatar, oggi, domenica 18 dicembre alle ore 16.00 italiane:sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak. Il 41enne sarà il primo arbitro polacco a dirigere l'ultimo atto della Coppa del ...Dove vedere: diretta tv e streaming La partita traè in programma alle ore 16 allo stadio Lusail di Doha e sarà visibile in diretta tv su Rai1. La diretta ... Argentina-Francia è la finale. Ma la squadra più forte di tutte non è quella che vincerà oggi QATAR - Opinioni contrastanti attanagliano i milioni di tifosi sparsi per tutto il mondo che assisteranno alla finale del Mondiale in Qatar, prevista alle ...Il Mondiale in Qatar si chiude con la super sfida tra Albiceleste e Blues: Messi può finalmente coronare il suo sogno, Mbappé a soli 23 anni può già mettere la seconda Coppa del Mondo in bacheca ...