Argentina Francia | le probabili formazioni della finale Mondiale

(Di domenica 18 dicembre 2022) Oggi alle ore 16 in campo ladelin Qatar tra, lesfida Oggi alle ore 16 in campo ladelin Qatar tra, lesfida. Non solo Messi contro Mbappé, ma sarà una vera e propria parata di stelle nella partita che chiuderà la rassegna iridata. In casapochi dubbi se non in difesa, ma Scaloni è intenzionato a confermare l’undici delle ultime partite. Lisandro Martinez, Otamendi e Romero nei tre. Acuna e Molina sulle fasce con Mac Allister, De Paul e Enzo Fernandez in mediana. Davanti Alvarez preferito a Lautaro ...

Oggi alle ore 16 in campo la finale del Mondiale in Qatar tra, le probabili formazioni della sfida Oggi alle ore 16 in campo la finale del Mondiale in Qatar tra, le probabili formazioni della sfida. Non solo Messi contro ...I campioni del mondo in carica hanno avuto un percorso complesso per arrivare nuovamente a giocarsi il trofeo: hanno infatti subito una sconfitta, anche se ininfluente, contro la Tunisia e hanno ...Il figlio di Lilian è nato nella città emiliana quando il papà vestiva la casacca crociata. In caso di vittoria sarebbe la prima coppia ...Sta per scadere il conto alla rovescia per Argentina - Francia, finalissima dei Mondiali di calcio in programma alle 16 a Doha. Sia Scaloni, sia Deschamps hanno alcuni dubbi di formazione che risolver ...