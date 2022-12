Argentina Francia | il gol di Mbappè del 2-2 nella finale dei Mondiali Qatar 2022 | VIDEO

Leggi su tpi

(Di domenica 18 dicembre 2022), il gol dideiClamoroso in. Lain due minuti riapre e pareggia ladeicontro l’con una doppieta di: prima gol su calcio di rigore; poi il destro al volo dopo una triangolazione al limite dell’area. Ecco ildel 2-2: Mbappe levels it up for France. What a finish!!#ARG 2-2 #FRA pic.twitter.com/FxDb6xNGCk — FIFA World Cup(@WC) December 18,Streaming e tv Dove vedere la...