Argentina-Francia | il film della partita

(Di domenica 18 dicembre 2022) Primo tempo sontuoso dell': Di Maria prima si procura il rigore convertito da Messi, poi conclude una splendida azione corale. Lala ribalta in 5 minuti con una doppietta di Mbappè. Nei supplementari prima Messi poi ancora Mbappè. Ai rigori decisivi gli errori di Coman e Tchouameni. Terzo mondiale per l'

Dopo i supplementari, la finale fra, al Lusail Stadium di Al Daayen, si era conclusa sul 3 - 3. I sudamericani si erano portati sul 2 - 0 grazie ai gol di Messi su rigore al 23 e ...Commenta per primo Sette cambi in una singola partita Sì può ed è successo nella finalissima dei Mondiali di Qatar 2022 fra. Li ha eseguiti il ct dei Bleus Didier Deschamps che ha usato anche 6 slot fra tempi regolamentari e supplementari. Prima Thuram e Kolo Muani poi Coman e Camavinga, quindi Fofana, ...E' stata la lotteria dei rigori a proclamare l'Argentina Campione del Mondo dopo 36 anni, per la terza volta, in una finale da incorniciare. Partita epica, indimenticabile ...Durante la finale del Mondiale, Argentina-Francia, decisa soltanto ai calci di rigore, il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha effettuato sette sostituzioni, una in più ...