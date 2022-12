Argentina-Francia | Ibrahimovic e Pogba allo stadio | il saluto con Macron e Infantino FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tanti ospiti speciali sugli spalti del Lusail Stadium per la finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra. Spicca la presenza di Zlatane Paul, immortalati mentre salutavano il presidente della Fifa, il presidente dellae l’emiro del Qatar. In un’altra, insieme a Nasser Al-Khelaifi, si vedono inoltre Khabib Nurmagomedov, Novak Djokovic e Javier Pastore. Di seguito le immagini. Ibrahimovi? andare together to watch the final today.& Emir of Qatar greet them. pic.twitter.com/qz11P2qpGB — EuroFoot (@eurofootcom) December 18, 2022 Nasser Al-Khelaifi with some company! Nice to also see UFC fighter Khabib ...