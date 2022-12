Argentina-Francia | i due episodi da condannare nella finale | FOTO

(Di domenica 18 dicembre 2022) E’ il momento dei bilanci sul Mondiale in Qatar 2022, è andata in scena la. Si sono affrontatein una partita che ha regalato tantissime emozioni.prima parte molto meglio la squadra di Scaloni che scappa con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi e il raddoppio di Di Maria. Lanon sembra avere la forza di reagire, poi la doppietta neldi Mbappé. Si va ai supplementari, l’Albiceleste scappa con Messi, poi ancora Mbappé per il definitivo 3-3. Ai calci di rigore decisivo penalty trasformato da Montiel. Il gesto di Deschamps Durante il match si sono registrati ancheda. Il gol del 2-2 di Mbappé ha scatenato la reazione di Deschamps, il Ct dellaha perso la ...

La Gazzetta dello Sport

È andata in vantaggio e si è fatta rimontare due volte, ma poi alla fine l'è riuscita a portarsi a casa i Mondiali di Qatar 2022 dopo i calci di rigore in finale contro la. Un successo sofferto, come ammesso anche da Nicolás Tagliafico : "Siamo rimasti ...Commenta per primo Lo spettacolo dei fuochi artificiali sullo stadio di Lusail dopo la vittoria dell'contro la, ai rigori, nella finale dei Mondiali di Qatar 2022. Argentina-Francia 7-5 ai rigori | La finale dei Mondiali in diretta L'Argentina, il mio Paese, è una terra che ha sempre lottato tantissimo e questa vittoria è davvero incredibile". Belen Rodriguez festeggia così il successo della Nazionale di Messi nella finale dei ...7 Romero Ringhia su tutti, giocando ai limiti del consentito: è l’anima dell’Argentina profonda. 5.5 Otamendi Va in crisi quando la Francia entra finalmente in gioco. Il fallo da rigore su Kolo Muani ...