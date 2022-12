Argentina - Francia | febbre da finale Messi | l' ultima occasione Deschamps | ' Da noi c' è chi tifa per loro'

La Gazzetta dello Sport

Sfilata di autorità e personaggi celebri del calcio in Qatar per la finale del Mondiale. Ecco Zlatan Ibrahimovic con il presidente francese Emmanuel ...Lionel Messi è entrato sempre di più nella storia dei Mondiali: nessuno più presente del numero 10 argentino Scendendo in campo dal primo minuto di, Lionel Messi ha raggiunto l'ennesimo grande traguardo della sua carriera. Il fuoriclasse argentino è infatti il calciatore più presente nella storia dei Mondiali con 26 gettoni. ... Argentina-Francia 2-0 | La finale dei Mondiali in diretta È l'ultimo atto del Mondiale, è la finalissima tra Argentina e Francia. Messi contro Mbappé ma non solo: novità Di Maria, lanciato nella mischia dal CT Scaloni, nel tridente con anche Messi e Julian ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...