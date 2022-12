Argentina-Francia | esultanza incontenibile di Macron al pareggio di Mbappé FOTO

(Di domenica 18 dicembre 2022) Semplicementel’del premier francese, Emmanuel, dopo ildi Kylianin. I galletti sembravano ormai spacciati, ma si scatena la stella del Psg e con una rapidissima doppietta riporta tutto in parità. Il presidente transalpino perde il controllo in tribuna allo stadio di Lusail e si lascia andare a un’davvero inarrestabile, come testimonia questa. #going crazy#FIFAWorldCupFinal pic.twitter.com/XIPD3RNHOT — DR. AMIT MANOHAR (@dramitmanohar) December 18, 2022 SportFace.

La Gazzetta dello Sport

0 2022 - 12 - 18 16:22:25 23' Calcio di rigore per l'. Di Maria dribbla Dembelé sulla fascia sinistra, entra in area e viene atterrato da dietro con un calcio 2022 - 12 - ...Con una doppietta di Mbappé larimonta uno doppio svantaggio e porta l'albiceleste ai supplementari. Alle marcature di Messi e Di Maria risponde l'asso del PSG che prende per mano la squadra e tiene vivo il sogno mondiale. Argentina-Francia 2-2 | La finale dei Mondiali in diretta Al 78' rigore per la Francia e gol di Mbappé! Penalty per fallo su Kolo Muani. Kylian fredda Martinez che però aveva intuito la traiettoria del pallone.Incredibile a Lusail, Argentina-Francia vivrà almeno un'altra mezz'ora di gioco. Mbappé ha letteralmente stoppato la coppa, che si stava indirizzando verso Lionel Messi. Due minuti di follia possono c ...