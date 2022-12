Argentina-Francia | Deschamps spiega il cambio di Giroud | il motivo della sostituzione!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 dicembre 2022) Una squadra fino alla fine fiduciosa, la, convinta di poter dare coraggiosamente il massimo e incassare questo Mondiale in Qatar. Una partita che si è rivelata piena di emozioni, quella con l’, caratterizzata però nel caso dei Blues da alti e bassi, successi e rimpianti. A parlarne con amarezza non poteva che essere il tecnicoDidier, ancora colpito dall’inevitabilmente aspro sapore di una vittoria mancata, di una situazione totalmente capovolta, seppur non in misura sufficiente per il successo definitivo. Non certo facile da digerire deve essere stata del resto la sconfitta per i Blues, ancor più dura se si pensa al continuo e quasi irrisolvibile pareggio tra le due squadre, condotto fino al momento decisivo dei rigori. Una drammatica situazione per la ...