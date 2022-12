Argentina-Francia | Deschamps fa 7 cambi | la spiegazione

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si è concluso il Mondiale in Qatar 2022, l’edizione è stata bellissima. La finale si è conclusa ai calci di rigore, l’si è laureata campione del mondo! Tante emozioni nei 120 minuti, partenza sprint dell’Albiceleste che si porta in doppio vantaggio con il rigore di Messi e il raddoppio di Di Maria. Nei minuti finali la grande reazione dellae la doppietta di Mbappé. Si va ai supplementari,di nuovo in vantaggio ancora con Messi, poi il pareggio di Mbappé su rigore. Si va ai calci di rigore, vince l’con il rigore decisivo di Montiel. E’ il terzo Mondiale della sua storia. Delusione e giallo per la, l’allenatoreha effettuato sette sostituzioni. Al 121? entrato Disasi al posto di Kounde, la settima sostituzione. Quattro durante i ...

Con una geometria di invariabile superiorità, mentre lascomposta provava una vana reazione: 5 passaggi per trafiggerla infine con Di Maria. Il Mondiale, con l'avanti 2 - 0, ha la ...DOHA (Qatar) - L'è Campione del Mondo! Messi e compagni conquistano la coppa battendo ai rigori laal termine di una finale storica. Tra i rigoristi che hanno portato l'albiceleste sul tetto del ... Argentina-Francia 7-5 ai rigori | La finale dei Mondiali in diretta Il mondo del calcio profuma di ritmo di tango. Almeno da qui ai prossimi quattro anni. E per la terza volta nella sua storia. Superando per 7-5 dopo i rigori la Francia in una finale da mozzare il fia ...