Argentina-Francia | azione stellare per il 2 a 0 di Di Maria

La Gazzetta dello Sport

'Ambedue abbiano il coraggio di darsi la mano. E' brutto quando vedo due squadre che alla fine della partita non si stringono la mano'. Francesco non azzarda pronostici, ma ...Sostituzione clamorosa verso la fine del primo tempo della finale del Mondiale tra. Il commissario tecnico dei Bleus Didier Deschamps , vedendo i suoi in balìa degli avversari, ha deciso di rivoluzionare totalmente l'attacco, sostituendo Dembelé e Olivier Giroud ... Argentina-Francia 2-0 | La finale dei Mondiali in diretta È in corso la finale Argentina-Francia dei Mondiali di calcio disputati in Qatar: il primo tempo si è chiuso con un punteggio di 2-0.Rodrigo De Paul fidanzata, scopriamo com'è nata la storia d'amore tra il calciatore argentino e la cantante e attrice Martina Stoessel ...