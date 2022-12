Argentina | Emiliano Martinez | «Sapevo che qualche rigore lo avrebbero sbagliato»

(Di domenica 18 dicembre 2022), portiere dell’, ha parlato dopo la vittoria della finale Mondiale contro la Francia: le dichiarazioniha parlato dopo la vittoria del Mondiale da parte dell’. LE PAROLE – «Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Ci eravamo detti che è era destino soffrire. Ai rigoriche qualcuno non l’messo. Quello che sognavo era vincere un Mondiale, non ho parole. Ai rigori ero tranquillo, è un momento in cui dico ai miei compagni di stare sereni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

