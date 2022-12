Argentina e Francia a un passo dalla storia mondiale

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - Calato il sipario anche sulla finale per il terzo posto vintaCroazia ai danni del Marocco (2-1), è tempo ora di pensare solo ed esclusivamente a quello che accadrà oggi al Lusail Stadium. A partire dalle ore 16.00 italiane,si sfideranno per salire sul tetto del mondo: 'Les Bleus' andranno a caccia del secondo titolo consecutivo dopo Russia 2018, cosa che non si verifica dal '62 quando il Brasile si concesse il bis dopo il trionfo del '58; l'Albiceleste invece sogna di nuovo la gloria a 36 anni di distanza dall'ultima volta. Sarà la sfida in panchina tra l'esperto Didier Deschamps (già campione del mondo 4 anni fa) e il più giovane Lionel Scaloni, campione d'America lo scorso anno proprio alla guida dell'. Sarà la sfida in campo tra i due fenomeni Kylian Mbappe e Lionel Messi, ...

la Repubblica

A partire dalle ore 16.00 italiane,si sfideranno per salire sul tetto del mondo: 'Les Bleus' andranno a caccia del secondo titolo consecutivo dopo Russia 2018 , cosa che non si ...... è l'occasione di riscrivere la storia, corale , dal momento che si tratterebbe della terza Coppa del Mondo per la Nazionale, ma anche singola, individuale, quella fatta dai suoi ... Argentina-Francia è la finale. Ma la squadra più forte di tutte non è quella che vincerà oggi La finale ai Mondiali 2022 è Argentina Francia: ecco dove vederla, le formazioni e tutto quello che dovete sapere prima del fischio iniziale ...Argentina e Francia in campo per decidere chi sarà il Campione del Mondo 2022: cambia la difesa Albiceleste, Griezmann intoccabile.