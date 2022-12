Argentina campione del Mondo | Messi raggiunge Maradona | ora è il più grande di tutti

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’del. E LionelDiego Armandonella storia del calcio. Gli mancava il titolo mondiale, inseguito invano nelle ultime quattro edizioni che ha giocato, dal 2006. Il Qatar e la finale, senza storia, vinta contro la Francia gli regalano quel posto che se non avesse vinto oggi non avrebbe mai più raggiunto.sopra, senza dubbio, tra i giocatori in attività. Stravinto l’eterno confronto a distanza con Cristiano Ronaldo, che ha chiuso da spettatore nel suo Portogallo, superato Neymar, che si è fermato troppo presto con il suo Brasile, ridimensionato in una sola partita Kylian Mbappè, che a 24 anni ha il futuro dalla sua parte ma che oggi, nonostante la tripletta, si deve inchinare ...

Corriere dello Sport

18.57 Qatar,del mondodel mondo, Francia battuta ai rigori 7 - 5 (3 - 3). Albiceleste padrona del campo per quasi 80'. Segna Messi su rigore (23'), raddoppia Di Maria (36'). ...Da Buenos Aires a Madrid, ma anche Parigi, Montevideo e Londra: in tutto il mondo è iniziata la festa dei tifosi dell'per la vittoria del Mondiale da parte dell'albiceleste. Migliaia di persone in strada per celebrare un trionfo atteso dal ... Argentina-Francia 7-4 diretta: Messi ce l'ha fatta! Albiceleste campione del Mondo! indossa la maglia numero 10 dell’Argentina il più forte di tutti. Lo dicono i numeri, i record messi in fila uno dietro l’altro: il giocatore che ha giocato più minuti di tutti nei Mondiali, 26 ...3-2 di Messi, 3-3 di Mbappé: Argentina-Francia ai rigori Reazione confermata in ... il secondo nella storia a riuscirci in una finale di Coppa del Mondo dopo Hurst in Inghilterra-Germania del 1966. Al ...