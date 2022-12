Argentina campione del Mondo | Messi dopo Maradona trionfa

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’deldel 2022. La doppietta diconsegna la vittoria ai SudamericaniDiego. L’ai rigori la finale con l Francia. Il gol su rigore die quello di Di Maria aveva o spianato la strada agli uomini di Scaloni che però in tre minuti dal 78? all’81’ si sono fatti recuperare grazie alla doppietta di Mbappé. Si va ai tempi supplementari nel secondo tempo arriva il gol diche piazza la zampata vincente ed esplode di gioia. Ma non è ancora finita perché arriva il gol su rigore di Mbappé. Si va ai rigori e la Francia ne sbaglia due. L’delcon merito.si prende la Coppa del ...

18.57 Qatar,del mondodel mondo, Francia battuta ai rigori 7 - 5 (3 - 3). Albiceleste padrona del campo per quasi 80'. Segna Messi su rigore (23'), raddoppia Di Maria (36'). ...Da Buenos Aires a Madrid, ma anche Parigi, Montevideo e Londra: in tutto il mondo è iniziata la festa dei tifosi dell'per la vittoria del Mondiale da parte dell'albiceleste. Migliaia di persone in strada per celebrare un trionfo atteso dal ... Argentina-Francia 7-4 diretta: Messi ce l'ha fatta! Albiceleste campione del Mondo! Doha, 18 dic. (Adnkronos) – Argentina campione del mondo. L’albiceleste batte la Francia ai calci di rigore nella finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e il 3-3 al ...LUSAIL (Qatar) - A distanza di trentasei anni la Coppa del Mondo torna in Argentina: c'era Maradona all'epoca, c'è Messi oggi, che corona una carriera straordinaria con il trofeo più importante che un ...