Argentina Campione del Mondo | Martinez stenta a trattenere le lacrime | “Sognavo di vincere”

(Di domenica 18 dicembre 2022) A dir poco spettacolare questo Mondiale, culminato con tutti i colori di una vittoriosa e leggendaria. Una squadra più che commossa, quella composta dagli unitissimi membri dell’Albiceleste, soddisfatta di aver tenuto testa alla Francia fino alla fine, per poidefinitivamente solo ai rigori. Un terzo mondiale che entra così nella storia dell’, difficile da immaginare senza importanti figure come Emiliano. Un giocatore che ancoraledall’emozione, il grande portiere della Selección, ora decisamente parte di una leggenda da raccontare. “Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Una cosa che ci siamo detti è che era destino soffrire – ha raccontato poi, come ...

del mondo: errori di Koman e Tchouameni per i Bleus e penalty decisivo di Montiel L'del mondo al termine di una delle finali più emozionanti di sempre , decisa ...di Messidel Mondo: battuta la Francia di un super Mbappèdel mondo per la terza volta nella sua storia (a 36 anni dal trionfo di Messico '86), Francia in ginocchio: i campioni in carica perdono dopo una partita incredibile: 3 - 3 dopo 120 ...Il fuoriclasse dell'albiceleste tracina la Selection al 3° titolo della storia: ko la Francia di uno splendido Mbappè (tripletta) ai rigori ...L'Argentina è sul tetto del mondo per la terza volta nella sua storia. La finale di Qatar 2022 è sbloccata del solito Messi su rigore, ma è Angel Di Maria il grande mattatore fino a che resta in campo ...