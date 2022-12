Argentina campione del Mondo | Kvaratskhelia posta la foto di Maradona e Messi

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’del, battuta la Francia in Qatar.festeggia con un post sui social con. Grande successo di pubblico per la finale-Francia decisa ai calci di rigore dopo una partita estremamente emozionante, terminata 3-3 dopo i supplementari. Ai rigori l’diha vinto la sua terza coppa del. Al termine del match anche Kvichaha pubblicato unaconche consegna la coppa a, in un emblematico passaggio di consegne. La Seleccion, infatti, non vinceva daco 1986, quando la Nazionale sudamericana fu guidata dal più forte calciatore ...

36 anni dopo, l'Argentina vince i campionati in Qatar e si porta a casa la sua terza Coppa del mondo. Una vittoria ai rigori, un duello all'ultimo sangue con i campioni uscenti in continua rimonta. Dopo il 2-2 dei regolamentari e il 3-3 dei supplementari, i tiri dal dischetto premiano l'Albiceleste. E' stata la lotteria dei rigori a proclamare l'Argentina Campione del Mondo dopo 36 anni, per la terza volta, in una finale da incorniciare. Partita epica, indimenticabile. Finale non adatta ai deboli di cuore. L'Argentina, trentasei anni dopo l'ultima volta in Messico, torna sul tetto del Mondo.