Argentina campione del mondo ai rigori La gioia di Romero | Gomez e il ct Scaloni Festa a Bergamo | foto e video

(Di domenica 18 dicembre 2022) Mondiali di calcio.L’ha vinto la Coppa delbattendo in Qatar la Francia per 7-5 ai(3-3 al 120’) in una finale pazzesca. E brindano anche tre ex atalantini: Cristian, Alejandroe il ct Lionel

La Gazzetta dello Sport

Non vedo l'ora di tornare inper vedere la mia gente". Leo Messi sintetizza così il suo ... Cosa farò in futuro Voglio giocare ancora un paio di partite dadel mondo. È quello che ...... ha dedicato un coro poco felice a Kylian Mbappé Emiliano Martinez è sempre più il protagonista assoluto dei festeggiamenti dell'per il titolo didel Mondo. Il portiere, dopo l'... Le homepage del trionfo: così il mondo celebra l’impresa dell’Argentina ANCONA - Il futuro di due campioni del mondo è stato scritto in un passato lontano più di 130 anni. Forgiato dal sudore di generazioni di marchigiani, umili e tenaci, mai ...E’ un mondiale da record per Lionel Messi, che dopo l’immensa soddisfazione per la Coppa del Mondo portata a casa, arricchisce la propria bacheca dei record.