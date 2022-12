Firenze Post

I soldi sono arrivati e giovedì Giuliano è stato operato ad. Ora sta molto meglio ed è sulla via della guarigione. Leggi Anche Turchia,con una zampa rotta va al pronto soccorso per ...... prodotto da Pasquale Spadola), Non diredi Giorgio Tirabassi (con Roberto Nobile), e Giacomo ... alla presenza dell'assessore alla Cultura del Comune di Ragusa Clorindae del sindaco ... Arezzo: gatto Giuliano salvato da gara di solidarietà. Raccolta fondi per operazione Giuliano si ammala: gara di solidarietà per salvare il gatto che consola nei lutti La storia arriva da Castiglion Fiorentino: il felino, a ogni veglia funebre, non ha mai mancato di avvicinarsi alle ...Il gatto era affetto da tre calcoli di oltre un centimetro. O si operava o moriva. Lanciato un appello su Facebook per raccogliere i soldi necessari per il delicato intervento ...