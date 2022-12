Arbitri | Trentalange si dimette da presidente Aia

La Gazzetta dello Sport

Alfredo- apprende l'ANSA - si è dimesso dalla presidenza dell'Aia, l'associazione. "L'ho fatto - spiega al telefono - come senso di responsabilità per evitare il commissariamento dell'...L'ex arbitro, era salito alla guida dell'Associazionenel febbraio 2021, succedendo, dopo averlo battuto alle elezioni, il presidente uscente Marcello Nicchi. La decisione di ... Terremoto fra gli arbitri, Trentalange si dimette da presidente Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Alfredo Trentalange non è più presidente dell’Aia, Associazione Italiana Arbitri: l’ex arbitro, infatti, ha rassegnato le dimissioni. Ad annunciarlo è stata la stessa Aia attraverso un comunicato: “Al ...