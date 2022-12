' Appello di Kadyrov ai musulmani | uniamoci contro la Nato'

Agenzia ANSA

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, ha invitato i musulmani in tutto il mondo a unire gli sforzi contro la Nato. Il messaggio è stato postato su Telegram in lingua cinese. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. Il leader ceceno su Telegram: "Americani ed europei minacciano i nostri valori morali. Il mondo islamico deve unirsi contro il comune nemico al fianco della Russia. Vogliono trasformarci in animali facilmente manipolabili. Facciamo appello all'intero mondo islamico, a tutte le persone sane di mente, affinché si uniscano."