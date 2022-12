Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria chiariscono il rapporto

Fanpage.it

ed Edoardo Donnamaria: addio al GF VIP. Dal lunedì al sabato, in quasi una settimana è cambiato tutto traed Edoardo Donnamaria . Il rapporto sembrava già in ...Le due opinioniste, Sonia e Orietta , hanno fatto rispettivamente i nomi die Oriana Marzoli . Ecco a seguire come si sono svolte le nomination. Sarah ha nominato Giaele Alberto ... La madre di Edoardo Tavassi: Non parlare con certe persone. Antonella Fiordelisi Non la saluto Edoardo Donnamaria piange per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, poi la pace: "Ti piace vedermi stare male", ecco il video.Dopo la fine della puntata di ieri sera del Gf Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto un confronto.