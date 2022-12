Antonella Fiordelisi criticata per un commento sugli psicologi

Fanpage.it

Durante la diretta del Grande Fratello Vip , Alfonso Signorini ha avuto modo di far confrontare Edoardo Donnamaria e. I due hanno confermato di essere ancora innamorati ma il loro rapporto emana "vibes" tossiche ad ogni interazione. Donnamaria piange per: poi la pace al GF Vip E così, ...ed Edoardo Donnamaria: addio al GF VIP. Dal lunedì al sabato, in quasi una settimana è cambiato tutto traed Edoardo Donnamaria . Il rapporto sembrava già in ... La madre di Edoardo Tavassi: Non parlare con certe persone. Antonella Fiordelisi Non la saluto Stanotte, dopo 48 ore di tensione, c’è stato finalmente il confronto fra i Donnalisi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi , concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I due fidanzati erano ormai gio ...Edoardo in lacrime per Antonella, lei ride: "Mi piace sapere che sei stato male per me". Pubblico senza parole ...