Annalisa quando ha fatto Amici? Che anno era? Ha vinto? In che posizione è arrivata?

Leggi su donnapop

(Di domenica 18 dicembre 2022)è una nota e apprezzatissima cantante italiana. Con la sua potente voce ha dato vita a hit e ballad che tutti conosciamo e amiamo. Ma come abbe inizio la carridell’artista dai capelli rossi? Tutto cominciò, come per molti altri artisti attuali della musica nostrana, dalla scuola televisiva didi Maria De Filippi....