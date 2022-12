Angers | il presidente mette sul mercato Ounahi | 'Tante offerte | anche dall'Italia'

FiorentinaUno.com

Calciomercato, le italiane osservano Ounahi: l'annuncio deldell'AngersLa crescita di Ounahi, centrocampista di proprietà dell', è evidente e sotto gli occhi di tutti, ed ha attirato ...Arriva la conferma da parte dele per l'Inter non è una buona notizia: ecco cosa sta succedendoOcchi sul Mondiale. Anche ... 22 anni, centrocampista in forza all'. La sua valutazione, ... Boufal, il presidente dell'Angers:" Non si può trattenere" Parte del ricavato delle manifestazioni settembrine sono andati alla Fondazione Renato Piatti e AGBD - Associazione Genitori Bambini Down ...Per questa seconda edizione della kermesse, i fortunati destinatari della solidarietà sono stati due enti che operano sul territorio: la Fondazione Renato Piatti e AGBD - Associazione Genitori Bambini ...