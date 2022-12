Andrea Giambruno | il compagno di Giorgia Meloni “non ha vita facile a Mediaset | negato il trasferimento a Roma” Cosa sta accadendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dal 25 settembrenon appare più in video alla conduzione di “Studio Aperto” e “TgCom24“. Una decisione condivisa, almeno in teoria, dopo l’arrivo a Palazzo Chigi della compagna. Per lui da qualche mese un nuovo impegno, il giornalista si occupa dietro le quinte di “Diario del giorno”. Cura le edizioni della nuova rubrica del “Tg4” in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40. Secondo Dagospia il “first gentleman” non avrebbe, dopo l’assenza dal video e il nuovo ruolo: “Ora pare sia stata rimbalzata la sua richiesta di lavorare a(non dovendo più andare in video) per stare più vicino alla figlia Ginevra. L’azienda di Berlusconi gli ha risposto picche: dovrà restare a Milano. Sono cose che ...