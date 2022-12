Amici 22 | puntata del 18 12 22 | Angelina Mango e Isobel Kinnear conquistano la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa

(Di domenica 18 dicembre 2022) È appena terminato l’appuntamento della domenica di22, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Lasi è aperta subito con le presentazioni dei giudici esterni delle gare di danza e canto. Il coreografo Fabrizio Mainini per il ballo e per il canto: Annalisa, Stash e Enrico Nigiotti. Il primo classificato delle due gare vince l’esibizione aldiche si terrà a fine dicembre a Roma. La conduttrice ha dato il via alle gare iniziando dalle esibizioni di ballo e alternandole a quelle di canto. La classifica di ballo è stata la seguente:, Ramon, Samu, Megan, Maddalena, Gianmarco, Mattia, Rita e Samuel. Mentre la classifica della gara di canto è stata:e Wax entrambi al primo posto, Cricca, NDG, Piccolo G, Tommy Dali, Aaron, ...

Libero Magazine

L'artista si è presentata incon un look audace e sensuale , giocando con i tessuti e i volumi del suo outfit., Annalisa e il look audace e sensuale. Ultimo appuntamento prima della ...Nella scuola di22 , per laspeciale di domenica 18 dicembre 2022 in onda su Canale 5, Gianmarco ha ballato una coreografia dance e tutti gli alunni hanno partecipato ad essa. La scena è piaciuta molto ... Amici 22: tutte le anticipazioni della puntata del 18 dicembre Amici di Maria De Filippi 2022: Top e Flop della puntata di domenica 18 dicembre. I più bravi hanno vinto un premio speciale. Ma alcuni ragazzi rischiano adesso ...Gli allievi di Amici hanno l’opportunità di esibirsi al prossimo concerto di Elisa, a conquistare questo privilegio dopo una manche di ...