Amici 2022 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 18 dicembre

Leggi su tpi

(Di domenica 18 dicembre 2022)– Chi ènel corso della puntata di, domenica 18, alle ore 14 su Canale 5? Non c’è stata alcuna eliminazione, né per quanto riguarda il canto né il ballo. Ci saranno però ben tre nuovi ingressi nella scuola: due ballerini e una cantante, che potrebbero mettere a rischio la permanenza degli altri allievi. Ma gli insegnanti decidono di prendersi ancora del tempo quindi non ci sarà nessuna eliminazione per. I concorrenti in gara Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme: NDG – Lorella Cuccarini Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini Wax – Arisa Piccolo G – Rudy Zerbi Cricca – ...