Alla faccia del merito Il Governo salva i presidi bocciati al concorso

(Di domenica 18 dicembre 2022)del. Il, che ha ribattezzato il ministero dell’Istruzione come appunto “il ministero dell’Istruzione e del”, ci ricasca e promuove norme che colnon ci azzeccano nulla. Nel mirino c’è sempre il titolare del dicastero di viale Trastevere, il leghista Giuseppe Valditara, che già era finito nell’occhio del ciclone per aver ingrassato il suo staff ministeriale con circa 500 mila ricavati tagliando un fondo dedicatodidattica e all’offerta formativa. Ebbene, l’ultima deldelè stata l’approvazione di un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, partito della premier Giorgia Meloni, al decreto Aiuti quater, all’esame del Senato, che di fatto legittima un’infornata nel ruolo di ...

LA NOTIZIA

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo dem in commissione Trasporti... Mi auguro che il governo rifletta e - conclude Barbgalla -marcia indietro per evitare di ...... dalla manovra al codice degli appalti, fa delle scelte e che su quelle scelte ci mette la. ...assicura in conclusione che domani sottoporrà agli alleati una 'terna di possibili candidati'... nella scuola niente merito. Il Governo salva i presidi bocciati Sebbene siano passati già un po’ di giorni dall’acceso scontro legato alla questione dell’armadio della discordia, Antonella continua ad essere risentita per le spiacevoli parole che le ha rivolto Att ...