Alici marinate in vaschetta sott’olio richiamate dal Ministero | ecco perchè

Fanpage.it

Si tratta di quelle del noto marchio Opramolla Mario Eredi Srl prodotto da Artigiana Sud di Scafati e la confezione andrà controllata molto bene visto che il packaging delletende ad ...... lemongrass, scalogno e colatura di" ricevendo un sì unanime e convinto dai tre. Già pronti ... che con Ossimoro (risotto all'onda con fonduta di pecorino e zucchineal limone e menta) ... Alici marinate in vaschette sott'olio richiamate per presenza di larve ... Attenzione ai lotti oggetto della nuova allerta alimentare in Italia del Ministero della salute: ritirate alici marinate per presenza di larve ...Se vedeste quei piccoli filamenti attorcigliati non mangiatele, allerta alimentare in Italia: ritirate alici marinate per presenza di larve di anisakis ...